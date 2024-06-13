الذهب عيار 21 يفتتح عند 3115 جنيها خلال تعاملات اليوم.. وتوقعات بتعافي الطلب

شهدت أسعار الذهب عيار 21 في مصر، اليوم، استقرارًا نسبيًا، إذ افتتحت التداولات عند 3115 جنيهًا للجرام، بينما تراوح السعر وقت كتابة التقرير حول 3110 جنيهات للجرام، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب.

توقعات بتعافي الطلب على الذهب

ويرجع سبب التراجع الحالي في أسعار الذهب المحلي إلى تراجع الشراء، ويتوقع البعض أن يتعافى الطلب من جديد، بعد استقرار السعر لفترات طويلة، وفقا لـ«بيليون».

استقرار سعر صرف الدولار

وأشارت «بيليون» إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساعد على تحقيق هذا الاعتدال في تداولات الذهب المحلي.