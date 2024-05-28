«جولد بيليون»: استمرار ضعف الطلب على الذهب في مصر يحد من حركته

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل محدود ليتبع تحركات سعر الذهب المحلي، ليبقى التذبذب هو المسيطر بشكل عام على تحركات الذهب المحلي في ظل ضعف الطلب.

وحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون» فافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3130 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3125 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى عند 3120 جنيهًا للجرام.

وشهد سعر الذهب اليوم مع الافتتاح تذبذباً بسبب ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى المستوى 47.65 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع بعض الشيء ويصل حالياً إلى 47.50 جنيه لكل دولار.

تسعير الذهب في مصر

هناك تغيرات في العوامل المستخدمة في تسعير الذهب بمصر، فالطلب المحلي يظل ضعيف خلال الفترة الحالية، وفي المقابل نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يتحرك صعوداً وهبوطاً ولكن بمستويات محدودة ودون تغيرات مفاجئة.

عمل هذا على دفع سعر الذهب بمصر إلى الارتباط بحركة السعر العالمي بشكل كبير، ولكن تأثير تحركات السعر العالمي كان محدود بشكل كبير على سعر الذهب المحلي، ويرجع هذا إلى لجوء تجار الذهب الخام إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.

هامش ربح أثناء التصدير

تسعير الذهب المحلي بأقل من السعر العالمي يوفر هامش ربح أثناء التصدير وبالتالي يبقي سعر الذهب يتحرك داخل نطاق ويتأثر بحركة السعر العالمي ولكن بشكل معتدل في ظل غياب عوامل التسعير الأخرى.