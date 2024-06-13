منتدى أممي يوصي بإطلاق «أسرع إلى الأمام» لدعم القطاع الخاص في التنمية المستدامة

انتهت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار توصيات لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.

«أسرع إلى الأمام» لمساندة القطاع الخاص

وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة «أسرع إلى الأمام»، لدعم ومساندة القطاع الخاص في جهوده بمجال الاستدامة، من خلال التركيز على 5 محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030، وهي «المساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والأجور ومستوى المعيشة، ومرونة المياه أو الصمود المائي، والتمويل والاستثمار».

وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـUN-GCNE إلى أنّ هناك تحدٍ كبير في مصر يتمثل في الوعي بجهود العمل البيئي وتخفيف الآثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعي وإدراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية وأهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة لمزيد من برامج التعليم والتوعية لسد الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة.