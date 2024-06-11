رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: متطلبات القطاع الخاص تشمل 8 محاور أبرزها حوافز التصدير

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لا بد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة «البيروقراطية» والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود «الرخصة الذهبية»، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولا بد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمر.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر قناة DMC، إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولا بد من تدعيم ذلك القطاع، والمحور الخامس خاص بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير ولا بد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس بشأن حوافز التصدير ولا بد أن يتم صرفها مع المنتج «كاش» وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاص بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.

الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمة

وشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشروعات على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.