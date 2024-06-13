«أونروا»: 330 ألف طن نفايات بين خيام النازحين تهدد بانتشار الأوبئة في غزة

قالت إيناس حمدان، مسؤولة بمكتب إعلام أونروا في غزة، إن الظروف الإنسانية في قطاع غزة تنتقل من سيئ إلى أسوأ مع مرور الأيام، وساعات الحرب لا تزال مستمرة وتدخل الشهر التاسع، وهناك كوارث على كل الأصعدة سواء الصعيد البيئي والصحي والغذائي.

تراكم النفايات وانتشار الحشرات بين خيام النازحين

وحذرت حمدان من خطورة تراكم النفايات بين خيام النازحين، مشيرة إلى آخر الإحصائيات الصادة عن الأونرا، قائلة إن هناك ما يقرب من 330 ألف طن نفايات منتشرة بين خيام النازحين في غزة يجب إزالتها، نظرا لأنها تؤدي لمزيد من الأوبئة وانتشار الحشرات، وكل ذلك يضع حياة المدنيين في خطر.

وأوضحت حمدان، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لاتزال هناك قيودا تُفرض على دخول المساعدات، لافتة إلى أن شاحنات الإمدادات الإغاثية قليلة مقارنة بالحاجات الضرورية والملحة للمدنيين.

أوضاع صحية متدهورة في قطاع غزة

وأشارت إلى أن الوضع الصحي تدهور بشكل كبير، وليس هناك استطاعة سوى تشغيل 6 عيادات ومراكز صحية تابعة للأونروا، في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج معظم المشافي عن الخدمة، وهناك انتشارا للأمراض والأوبئة نظرا لتلوث المياه وقلة الأدوية والمستلزمات الطبية.