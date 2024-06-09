متحدث أونروا في غزة: مخاوف من انتشار أمراض مثل الكوليرا بالقطاع

قال عدنان أبو حسنة، متحدث أونروا في غزة، إن الأوضاع بالقطاع خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن هناك مليون و700 ألف فلسطيني يجري حشرهم في حوالي 59 كم، وبالتالي أي استخدام للقوة في تلك المناطق، والتي تعتبر مناطق إنسانية أيضا، سيؤدي لمقتل وجرح المئات من الفلسطينيين.

تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الواقع المرير يصاحبه تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، على مستوى المساعدات الغذائية والقطاع الصحي، الذي يشهد انهيارا كبيرا وغير مسبوق، موضحا: «الحديث يدور حول مئات الآلاف من الفلسطينيين مرضى بكل أنواع الأمراض، وهناك إصابات بالكبد الوبائي والأمراض المعوية والرئوية».

ولفت إلى أن هناك خشية حقيقية، في ظل عدم وجود مياه صالحة للشرب، مشددا على أن كل المياه في غزة ملوثة، وعدم وجود أنظمة للصرف الصحي أو أنظمة المياه، والناس في العراء، وهناك خشية كبيرة من انتشار معدية وفتاكة مثل الكوليرا، والظروف أصبحت مهيئة في ظل هذا الانهيار الخطير بالمستوى الصحي.