«القومي للمرأة» ينظم الاجتماع الثالث للشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة الإقليمية بالدول العربية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار في الوظيفة العمومية.

تقييم تجربة عمل الشبكة الإقليمية

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية، إن الهدف من الاجتماع مناقشة إجراءات الحفل الختامي، لانتهاء فترة رئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الإقليمية وتسليم الرئاسة إلى دولة المغرب، حيث من المقرر تقييم تجربة عمل الشبكة على مدار 4 سنوات ماضية.

اقتراح دعوة دول جديدة

وتضمن الاجتماع اقتراح تنظيم ندوة على هامش الحفل الختامي بعنوان المرأة والتكنولوجيا، تناقش محورين هامين، الأول يتناول المرأة في مواقع صنع القرار والعنف السيبراني، والمحور الثاني يتناول التكنولوجيا وتمكين المرأة في الوظيفة العمومية، واقتراح بدعوة بعض الدول للمشاركة في الحفل الختامي لتعريفهم بأعمال الشبكة والاستفادة من التجارب الناجحة.