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المجلس القومي للمرأة يحتفل بالناجحين بصفوف محو الأمية في حي الأسمرات

كتب:

حبيبة فرج
08:59 م | الجمعة 10 مايو 2024
جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة احتفالية لتسليم الدارسين الناجحين من أهالي حي الأسمرات شهادات اجتياز فصول محو الأمية، بحضور مها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، وداليا حمدي مدير عام ادارة الفروع بالمجلس ، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس الحي ةمحمد بشر مدير عام فرع القاهرة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونجلاء محمود مدير إدارة الخليفة والمقطم لتعليم الكبا ، وعدد من عضوات وأعضاء فرع المجلس، وذلك بمقر فرع القاهرة بحي الأسمرات.

جهود القومي للمرأة 

أشارت مها مروان إلى التيسيرات التي قدمها فرع المجلس للدارسات من خلال تذليل صعوبات وتوفير مستلزمات وحل لبعض مشاكلهن لمساعدتهن على الاستمرار.

وثمنت مقررة فرع القومي للمرأة جهود المهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات فى تقديم كافه سبل الدعم للمجلس داخل الحي.

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