المجلس القومي للمرأة يحتفل بالناجحين بصفوف محو الأمية في حي الأسمرات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة احتفالية لتسليم الدارسين الناجحين من أهالي حي الأسمرات شهادات اجتياز فصول محو الأمية، بحضور مها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، وداليا حمدي مدير عام ادارة الفروع بالمجلس ، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس الحي ةمحمد بشر مدير عام فرع القاهرة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونجلاء محمود مدير إدارة الخليفة والمقطم لتعليم الكبا ، وعدد من عضوات وأعضاء فرع المجلس، وذلك بمقر فرع القاهرة بحي الأسمرات.

جهود القومي للمرأة

أشارت مها مروان إلى التيسيرات التي قدمها فرع المجلس للدارسات من خلال تذليل صعوبات وتوفير مستلزمات وحل لبعض مشاكلهن لمساعدتهن على الاستمرار.

وثمنت مقررة فرع القومي للمرأة جهود المهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات فى تقديم كافه سبل الدعم للمجلس داخل الحي.