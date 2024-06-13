طقس الإسكندرية غدا.. ذروة الموجة الحارة في «الويك اند»

يشهد طقس الإسكندرية غدا، ذروة الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام ومتوقع استمرارها حتى الآن المقبل، إذ أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تسجيل درجة الحرارة غدا 34 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يتبعه فرصة لذهاب المواطنون إلى الشواطئ بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع «الويك اند».

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة التي تصل إلى 62% بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

اعتدال أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة بحالة ارتفاع الأمواج، التي تشهد اعتدالا نسبيا بحسب هيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل غدا ما بين 1.5 إلى 2 متر، التي تعد معتدلة وتمثل فرصة لنزول البحر.

فرصة لاستغلال طقس الإسكندرية غدا

الأمر ذاته أكدت عليه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إذ طالبت المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة، وتغيير الأجواء، كونه وقتا مميزا على البحر خلال أجواء نهاية الأسبوع الجاري والاستمرار في الإسكندرية بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك التي تتلي إجازة نهاية الأسبوع الجاري.