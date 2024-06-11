طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ونشاط نسبي لحركة الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الإسكندرية اليوم، إذ ترتفع درجة الحرارة على مختلف المناطق، نهارا، ويتوقع أن تنشط حركة الرياح على بعض المناطق من الإسكندرية بسرعة 30 كيلومتر على الساعة، مع وجود طقس غائم بشكل جزئي.

وتأتي درجات الحرارة العظمى اليوم على محافظة الإسكندرية 37 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة على الإسكندرية

وتأتي درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية خلال الـ5 أيام مقبلة، وفقا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي:

- الأربعاء: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- الخميس: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- الجمعة: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السبت: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

- الأحد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.