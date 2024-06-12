طقس الإسكندرية في عيد الأضحى.. موجة حارة والشواطئ تستعد

يشهد طقس الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك استمرار الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام، والمتوقع استمرارها حتى الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى تسجيل حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، وهو ما يعد فرصة جيدة لذهاب المواطنين إلى الشواطئ بالتزامن مع إجازة العيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية خلال عيد الأضحى يشهد أجواء حارة، إذ تتجاوز الحرارة حاجز 30 درجة، كما تسجل نسبة الرطوبة أكثر من 60%.

توقعات طقس الإسكندرية في عيد الأضحى

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، فإن طقس الإسكندرية خلال عيد الأضحى 2024 يتضمن التالي:

- السبت وقفة عيد الأضحى تسجل العظمى 35 درجة مئوية، بينما الصغرى 24 درجة مئوية.

- الأحد أول أيام عيد الأضحى تسجل العظمى 31 درجة مئوية بينما الصغرى 23 درجة مئوية.

- الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى تسجل العظمى 30 درجة مئوية بينما الصغرى 23 درجة مئوية.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لمناسبة عيد الأضحى

وبسبب تلك الأجواء المتوقعة خلال عيد الأضحى، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعدادها لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، مشيرة إلى ضرورة انتهاز الفرصة، وتغيير الأجواء.

كما أكدت الإدارة أن الإكرامية ممنوعة، وفي حال فرض العامل إكرامية على أي مواطن يجب التواصل مع الإدارة، كما أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.