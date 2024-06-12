طلاب الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص

بدأ طلاب الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية، منذ قليل، أداء امتحان مادة الأدب والنصوص، الذي يستمر لمدة ساعتين على مستوى المعاهد الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية، ويعد آخر امتحان للشعبة العلمية قبل بدء إجازة العيد، على أن يعاود الطلاب استكمال الامتحانات بمادة الفيزياء يوم 22 يونيو الجاري.

متابعة الامتحانات عبر غرفة العمليات المركزية

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنّ هناك متابعة فورية من قطاع المعاهد عبر غرفة العمليات المركزية لرصد سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مؤكدا توفير أكبر قدر من الهدوء والنظام في محيط لجان الامتحانات وداخلها، لضمان سلامة الطلاب خلال مدة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59 ألفا و169 طالبا، و36 ألفا و977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.