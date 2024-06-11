امتحانات الثانوية الأزهرية 2024.. انقسام بين الطلاب بشأن مادة النحو

تباينت آراء طلاب الثانوية الأزهريه في محافظة القليوبية، بشأن امتحان النحو الشعبة الأدبية، اليوم الثلاثاء، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024، حيث انقسم الطلاب حول مستوى الامتحان بين الصعوبة والسهولة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أكدت مجموعة من الطلاب عقب انتهاء امتحان النحو، ضمن ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم استطاعوا الإجابة عليه بشكل جيد، فيما اشتكى آخرون من صعوبة الامتحان، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتميز، ومن بين السطور على حد تعبيرهم.

وأضافوا أنه شهد أيضا، كثير من النقاط الصعبة، التي لم يروها قبل ذلك عند إجابتهم على على النماذج المتوقعة والنماذج الرسمية، التي استعانوا بها أثناء مذاكرتهم قبل الامتحان.

توفير الجو الملائم في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

ذكرت غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية، أن تم الحرص على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب، لأداء الامتحانات وتحقيق الانضباط، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات، من أجل سلامة وصحة الطلاب في ضوء اللوائح والقواعد.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية، يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة يؤدون الامتحانات في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، بجانب التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

وشددت اللجنة المشرفة علي امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، وتأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.