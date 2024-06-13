صحيفة عبرية: تعليق العمل بمؤسسات تعليمية إسرائيلية غدا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، تعليق العمل في عشرات المؤسسات التعليمية في إسرائيل غدا، من أجل المطالبة بعقد صفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وهو الأمر الذي يأتي بعد أسبوع من استقالة الوزير بيني جانتس من مجلس الحرب الإسرائيلي لاختلافه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في أسلوب إدارة الحرب.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لليوم الـ251 على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.