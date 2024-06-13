«إكسترا نيوز»: مصر أرسلت 182 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

أفاد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري، بأن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا على المستويين الإنساني والميداني، إذ مازالت سلطات الاحتلال تمارس نهجها المعتاد في تعطيل عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح كرم أبو سالم، وتستغرق وقتا طويلا في عملية المراجعة والتدقيق والتفتيش من جانب الأطقم والقوات الإسرائيلية.

تعطل دخول الشاحنات

وأضاف عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عملية دخول الشاحنات تتعطل، لذلك تعود مرة أخرى إلى الجانب المصري، ولكن اليوم جهزت السلطات المصرية نحو 182 شاحنة مساعدات ودخلت إلى معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن بعض تلك الشاحنات أفرغت حمولتها والبعض الآخر ينتظر انتهاء هذه الإجراءات التعسفية من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكي تفرغ حمولتها.

رفض الاحتلال لشاحنات المراتب

وتابع: «عادت خمس شاحنات كانت محملة بالمراتب، إذ رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية دخول هذه الشاحنات بعد أن كانت هذه الشاحنات تنتظر في محيط معبر رفح من الجانب المصري».