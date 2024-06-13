مصر والصين تبحثان تعزيز التبادل التجاري وخبرات المواني في لقاء رسمي

استقبل اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، وفدل رسميل من مقاطعة نينغبو الصينية، برئاسة الرئيس الأول بمجلس البلدية والمدير العام السابق لمجموعة موانئ نينغبو الصينية، لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الشحن وتطوير المواني، الاقتصاد والتجارة، العلوم والتكنولوجيا.

استيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة

ورافق صالح الوفد في جولة ميدانية بميناء بورتوفيق، استعرض خلالها إمكانيات الميناء وموقعها المتميز بالمدخل الجنوبي لقناة السويس، ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالميناء ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة البحرية، لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال حاجز الأمواج وتدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة والمشروعات المطروحة بنظام الاستثمار ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رصيف بحري بطول إجمالي 1000 متر

وتفقد الوفد مشروع الرصيف الشمالي المطروح للاستثمار، إذ يتضمن المشروع تكريك وتعميق الرصيف خلف الشمالي، لزيادة الغاطس لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، رصيف بحري بطول إجمالي 1000 متر، بساحات خلفية بمساحة 300 ألف متر، لاستقبال السفن بحمولة تصل إلى 70 ألف طن.

وأشار إلى أن المشروع يهدف للاستفادة من الموقع المميز للميناء لقربها من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق آسيا، وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء.