طريقة عمل الموزة الضاني.. «طبق أساسي في عيد الأضحى»

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ترغب ربات المنازل في معرفة طرق طهي اللحوم المختلفة لعمل أصناف المأكولات المختلفة مثل الفتة والرقاق باللحمة والبطاطس وكباب الحلة، ويأتي على رأسها الموزة، لذا فيما يلي طريقة عملها على خُطى مختلف الشيفات بقناة «سي بي سي» سفرة.

طريقة عمل فتة الموزة

- مقادير عمل الموزة البتلو في الفرن

موزة مقطعة.

أرز.

عيش بلدي.

صلصة طماطم.

ثوم وبصل مفروم.

جزر وزعتر.

حبهان ومستكة.

ورق لورا.

خل.

عسل أبيض.

سمن.

طريقة تحضير فتة الموزة

تبلي لحم الموزة بالملح والفلفل والقرفة.

شوحي الموزة في السمن.

ضيفي الخضار المقطع للحم مع الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل.

ضيفي كل المكونات معًا.

شوحي الأرز في السمن مع الملح.

ضيفي شوربة سلق الموزة للأزر.

اتركيه حتى ينضج، مع فص مستكة.

رصي العيش في طبق التقديم واسقيه بالشوربة.

اخلطي العسل والصلصة والقرفة مع السمن والثوم.

تبلي الموزة بعد السلق.

شوحي اللحم فى طاسة ساخنة.

قدميها مع العيش والأرز.

طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس

- المقادير:

موزة ضاني.

بطاطس.

حبهان وقرنفل.

كرفس.

قرفة.

طماطم.

بصل وثوم.

جزر.

بهارات لحم.

زعتر.

ملح وفلفل أسود.

فلفل ألوان وحار.

ورق لورا.

زبدة.

طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس