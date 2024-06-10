جددي سفرتك.. طريقة عمل الرقاق للعيد بخلطة سحرية ومكونات اقتصادية

الرقاق من الوجبات الرئيسية على سفرة عيد الأضحى المبارك، ويتم تحضيره مع أنواع لحوم مختلفة، وشوربة دسمة خاصة باللحم، وترغب ربات البيوت في تحضيره بالطريقة الأصلية لتسعد به عائلتها، ويستعرض «الوطن» على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة»، فيما شملت المقادير الآتي:-

مقادير الرقاق

رقاق الناشف.

2 كوب شوربة لحمة.

معلقة سمن سائحه.

لحمة مفرومة.

نصف معلقة الزبدة والزيت.

بصله مقطعة مكعبات صغيرة.

ثوم مفروم.

طماطم مقطعة مكعبات.

صلصة طماطم.

جزره مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

بيضة.

كوب لبن.

طريقة تحضير الرقاق

- الخطوة الأولى لعمل الرقاق: ادهني الصينية بالزبدة ودقيق، في طاسة سخني الزبدة والزيت وشوحي بهما كمية البصل حتى يذبل، وضيفي الثوم، وملعقة كبيرة من الصلصة، حتى تتحمص، وبعد تعصيج الطماطم، ضعي اللحمة.

- الخطوة الثانية: بعد تعصيج اللحمة ضيفي الطماطم والجزر، وملح وفلفل والشوربة، واتركي اللحمة على نار هادئة حتى يتبخر الماء، وضيفي السمن على الشوربة المركزة، المغلية حتى تسيح، اسقى الرقاق كل واحدة منفردة على كل وجه بالشوربة المركزة مع السمنة، وبعد الانتهاء من نصف الكمية فقط في البداية.

- الخطوة الثالثة: وزعي اللحمة على الرقاق بالتساوي، اضغطي على اللحمة حتى تتجانس مع الرقاق، ضيفي الكمية المتبقية، وبعد إضافة جميع قطع الرقاق اضغطي عليها برفق من الأعلى.

- الخطوة الرابعة: تخفقي البيضة والفلفل الأسود وضيفي اللبن واسقي بالخليط الرقاق، أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 من 25 لـ 30 دقيقة.