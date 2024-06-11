طريقة عمل برجر الفراخ في المنزل.. وصفة سهلة وسريعة

البرجر من الوجبات السريعة المفضلة لدى الكبار والصغار، ولكنها تكون مليئة بالأضرار، حال شرائها من الخارج، لذا ترغب الأمهات في تحضيره بالمنزل، ونقدم خلال السطور التالية، طريقة عمل برجر الفراخ في المنزل على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل برجر الفراخ

كيلو صدور دجاج مفرومة.

بهارات برجر جاهزة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

3 ملاعق كبيرة كزبرة جافة.

2 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة كبيرة ورق لورا بودرة.

طريقة عمل برجر الفراخ

- الخطوة الأولى لبدء طريقة عمل برجر الفراخ، افرمي الفراخ في الكبة وضيفي إليها البقسماط والبهارات الخاصة بالبرجر واعجنيها جيدًا، جهزي غطاء دائري على شكل البرجر وكيس ساندوتشات مدهون زيت بالأكل، وشكلي أقراص البرجر وضعيها على طبق وادخليها الفريزر للتجميد.

- الخطوة الثانية سخني الطاسة وبها كمية بسيطة من الزيت واتركيه يسخن، وابدأي بتشويح البرجر على الجانبين حتى يأخذ لون ذهبي على نار متوسطة الحرارة.

- الخطوة الثالثة في هذه الآثناء حضري :

عيش برجر كايزر.

نصف كيلو بصل شرائح رفيعة.

طماطم مقطعة بشكل شرائح دائرية.

ملعقة كبيرة سكر.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

جبنة شيدر شرائح.

- الخطوة الرابعة: ضعي عيش البرجر على الزيت ليأخذ من الطعم، كرملي البصل ابدأي في عمل الساندويتشات، وضعي المايونيز في الخبز، وضيفي بعد ذلك الكاتشب والمستردة على الخبز.

- الخطوة الخامسة: ضعي قطع برجر الفراخ في الخبز، وضيفي شريحة جبنة شيدر، وبصل مكرمل على الجبنة، وشرائح الطماطم.