طريقة عمل «حلويات العجل» على سفرة عيد الأضحى.. كبدة وكلاوي وقلب

اعتاد العديد من المصريين في عيد الأصحى المبارك على تحضير وجبة حلويات المواشي أو العجول، المتمثلة في الكبدة والقلب والكلاوي، بعد ذبح الأضحية أو استقبال اللحوم من الأهل والأصدقاء في هذه المناسبة الدينية، التي تتميز بالترابط والتلاحم المجتمعي.

وفي هذا الإطار، توضح الشف هالة فهمي طريقة عمل صينية إفطار أول يوم من عيد الفطر، وفقًا لخطوات الشيف هالة فهمي.

مكونات صينية حلويات المواشي

نصف كيلو من الكبدة.

نصف كيلو من الكلاوي.

ربع كيلو من القلب.

عدد 5 فصوص من الثوم.

ثمرة من الفلفل الرومي.

ثمرة من الفلفل الحار.

قطعة من اللية.

معلقتين صغيرتين من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة من الكزبرة.

معلقة من الخل.

ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات.

القليل من الزيت.

خطوات التحضير

تقطع الكبد والكلاوي والقلب إلى قطع صغيرة، ومن ثم تحضر تتبيلة لهم وهي عبارة عن مقدار الثوم الذي يجب أن يفرم بشكل جيد، وبعضًا من الفلفل المقطع، ومقدار البهارات والملح والكمون، وعند تجانس المكونات يضاف إليهم معلقتين من الخل وتقلب جيدًا.

وبعد ذلك ترفع صينية على النار، ويوضع بها القليل من الزيت مع اللية المقطعة إلى شرائح صغيرة، وتبقى على نار هادئة لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر، أو لحين الحصول على المادة الدهنية لقطع اللية في صورة سائلة.

وفي المرحلة الأخيرة توضع الكلاوي ومعها القليل من التتبيلة الذي سبق تحضيرها، وتظل على النار المتوسطة لمدة 3 دقائق، أو لحين أن يتغير لونها، على أن تصل للدرجة الذهبية، وفي تلك الأثناء يوضع القلب في الصينية ومعه القليل من التتبيلة هو الآخر، إلى أن يتغير لونه كما سبق، وبعد ذلك تضاف الكبدة وتشوح بنفس الطريقة مع سكب المتبقي من التتبيلة الخاصة بها.