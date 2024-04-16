دمار واسع.. إعصاران يجتاحان بريطانيا ويقتلعان الأشجار والمباني (فيديو)

ضرب إعصاران على الأقل بريطانيا، تسببا في اقتلاع الأشجار والمنازل، وقد حذر مكتب الأرصاد الجوية من عواصف قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، وأعلن حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد.

الإعصار يغلق الجسور

والإعصار الثاني ضرب منطقة وست بريدجفورد في نوتنغهام حوالي الساعة 7:30 صباحًا، وسبب تناثر البلاط على الطرقات، بعد تضرر المباني الملحقة.

وأغلقت السلطات الجسور والمتنزهات ونوادي الجولف والأسواق في جميع أنحاء بريطانيا، بسبب الرياح العاتية، كما حذر مكتب الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية.

إعصار بريطانيا

وأفاد خبراء الأرصاد برصد وقوع 450 ضربة صاعقة على الأرض.

وأُغلقت حدائق «كيو» في لندن بسبب الطقس السيئ، وكذلك تم إغلاق جسر «سيفيرن M48» الذي يربط بين إنجلترا وويلز، وإغلاق المتنزهات في جميع أنحاء لندن، بالإضافة إلى بعض المواقع الأثرية ومواقع التراث الإنجليزي، مثل أجزاء من قلعة دوفر في كينت.