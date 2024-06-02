تحذير عاجل من محافظة الجيزة للمواطنين بشأن حرائق الصيف

وجَّهت محافظة الجيزة عددا من النصائح للمواطنين المقيمين في المناطق المختلفة، لتقليل حدوث الحرائق والآثار الناجمة عنها خاصة بالصيف، موضحة أنها خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة تستقبل بلاغات الطوارئ من المواطنين، تتعاون فيها مع شرطة الحماية المدنية والنجدة وهيئة الإسعاف، إضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعي.

بعض الإجراءات التي تساهد في تقليل آثار الحادث

وقالت المحافظة وفقا لبيان صادر عنها، انه وفق الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بحرائق الشقق والمنازل، تناشد المحافظة المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساهد في تقليل آثار الحادث:

- غلق المفتاح الرئيسي للكهرباء أعلى باب الشقة

- غلق مصدر الغاز وطلب شرطة النجدة على رقم 122

- محاولة إطفاء الحريق -قدر الإمكان- دون تعرضك والآخرين للخطر

- إغلاق الأبواب لاحتواء الحريق ومنع انتشارهترك المكان فورًا عند عدم السيطرة على الحريق.

- عند الهروب بسبب الدخان، ابق منخفضا وتقدم زاحفا على يديك وركبتيك، حيث يجعل الزحف رأسك موجودة في المنطقة الآمنة (من 30 لـ60 سم) بعيدا عن محتويات الدخان السامة.

- عند اشتعال النيران بملابسك أو المتواجدين معك يجيب اتباع التالي:

- توقف عن الحركة تماما؛ لأن الأكسجين مع الحركة يساعد على الاشتعال

- انبطح أرضًا واجعل جسدك ملاصقًا للأرض في أسرع وقت

- تدحرج عن طريق تحريك جسمك على الأرض بطريقة دائرية أكثر من مرة حتى تطفئ النار