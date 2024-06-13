رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع موقف تنفيذ مشروع حدائق تلال الفسطاط

تابع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، الذي يجري تنفيذه على مساحة كبيرة تصل إلى 404 أفدنة، ويحتل اللون الأخضر النسبة الغالبة من هذه المساحة، بمعدل 88% للمسطحات الخضراء بتنوع يضيف لمسة جمالية.

المشروع يضم الحدائق التراثية ومناطق التلال

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية في بيان اليوم الخميس، أنَّ المشروع يضم عدة مكونات تتضمن: منطقة الحدائق التراثية، ومناطق التلال وما تضمه من مُدرجات خضراء بديعة، بالإضافة إلى بحيرة عين الحياة، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الحفائر، ومتحف الحضارات، والمركز الإبداعي للطفل، ومنطقتي القصبة والمغامرة، والمنطقة الاستثمارية، ومنطقة الأسواق، ومنطقة الحفائر، وساحة احتفالات لاحتضان الفعاليات المختلفة، كما يتصل المشروع بساحة جامع عمرو بن العاص والتي خضعت للتطوير الشامل وتم إعادة رونقها الحضاري بشكل مُميز.

حدائق تلال الفسطاط تضم عناصر

ولفت «صديق» إلى أنَّ حدائق تلال الفسطاط تضم عناصر عدة تضمن تنوع وظائف المشروع واستخداماته، إذ تضم منطقة الأسواق مباني للحرف اليدوية المختلفة، من السجاد والفخار والزجاج والنحاس وغيرها، لإحياء تلك الحرف التراثية المميزة والتسويق لها بشكل فاعل، كما تضم منطقة القصبة مجمع سينمات، وتراسات، وتضم منطقة الوادي والتلال مسارات للمشاة والدراجات، ومنطقة احتفالات، وبها مسرح مكشوف، في حين تتضمن المنطقة الاستثمارية مطاعم وكافتيريات، ومحال تجارية.

واستطرد أنَّ المساحة التي تشهد حالياً تنفيذ حدائق تلال الفسطاط كانت تضم مناطق غير مُخططة مثل عزبة أبو قرن، ومساكن أبو السعود، ومساكن عين الصيرة، وغيرها، فضلاً عن أماكن لتجمع المخلفات من أحياء محافظة القاهرة، بالإضافة إلى منطقة المدابغ، وبالتالي فإن الأعمال التي تمت ضمن هذا المشروع تمثل نهضة حضارية شاملة لهذه المنطقة.