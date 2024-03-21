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دراما المتحدة

عمرو الليثي يكافئ العاملين بمشروع حدائق تلال الفسطاط.. «جاوبوا الأسئلة صح»

كتب:

منار مجدي
05:31 م | الخميس 21 مارس 2024
الإعلامي عمرو الليثي

الإعلامي عمرو الليثي

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، إن مشروع حدائق تلال الفسطاط، وهو من المشروعات القومية الجميلة التي يحب الإنسان أن يتجول فيها.

العاملون بمشروع حدائق تلال الفسطاط

أثناء جولته، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مع العاملين بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال، وعبروا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع الجميل.

جوائز مسابقة عمرو الليثي

وطرح على العاملين سؤالا: «من الهداف التاريخي لمنتخب مصر؟» فأجاب أحدهم بالإجابة الصحيحة، وهو اللاعب حسام حسن، وحصل على جائزة السؤال، 2000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «ما هو الشيء الذي يأكل ولا يشبع؟» فأجاب اثنان من العمال: النار، وحصلوا على جائزة 2000 جنيه.

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بقلم منار مجدي