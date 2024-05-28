فتح باب التمويل العقاري من البنك الأهلي لشراء شقق صندوق التنمية الحضرية

أعلن صندوق التنمية الحضرية، فتح باب التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في تملك الشقق السكنية التي ينفذها، عن طريق البنك الأهلي المصري، لفئة متوسطي الدخل الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة ولمدد طويلة الأجل في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري وتعديلاته وأحكام مبادرات البنك المركزي المصري.

«التنمية الحضرية» يشيد بخبرة البنك الأهلي

وأكد صندوق التنمية الحضرية، أن البنك الأهلي المصري، له من خبرة طويلة ومتميزة وما يتمتع به من الكفاءة الفنية المتخصصة، وبما لديه من آليات تتوافق مع حركة السوق في التمويل العقاري، من خلال تقديم تمويلا عقاريا للمستثمرين لشراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وصندوق التنمية الحضرية، للتمويل العقاري لبيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لطرح تلك المشاريع من خلال البنك الأهلي.

وأضاف صندوق التنمية الحضرية، في بيان، منذ قليل، أن البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات المصرفية العريقة وله دورا اقتصاديا كبيرا يقوم به، عن طريق تقديمه للخدمات المصرفية المتميزة وبصفة خاصة في مجال التمويل العقاري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل مصر، من خلال توفير التمويل العقاري للراغبين في شراء وحدات سكنية متميزة ضمن المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

توفير المسكن الملائم لمتوسطي الدخل

وأوضح الصندوق، أن الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدور الذي يقوم به الصندوق بهدف التطوير والتنمية العمرانية بمحافظات مصر، وإيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه، في توفير المسكن الملائم للمواطنين متوسطي الدخل، لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.