ما حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل مضمونه ما حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة؟ إذ يضطر البعض إلى استخدام هذه النوعية من العلاجات خلال فترة الصيام دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

ما حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة؟ إن قطرة العين لا تفطر الصائم أيًا كان، حتى إذا شعر الصائم بمرارة أو شيء ما فكل هذا لا يفسد الصيام.

حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة

وأضاف «شلبي» في حديثه عن حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أنَّ قطرة العين كما هو قول جمهور الفقهاء ليست من المفطرات، وذلك سواء كان الصيام سنة أو فرض «صيام، القضاء، كفارة يمين ونذر».