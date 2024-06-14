تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-6-2024

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق، خاصة أسعار الدواجن الحمراء، وجاء ذلك عقب أن شهدت انخفاضًا كبيرًا في سعر الكيلو بالمزارع، وهو ما يترتب عليه تراجع السعر في الأسواق للمستهلكين، علمًا بأنّ الأسعار تختلف داخل البورصة عن سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الجمعة 14-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن عقب تراجعها بقيمة 10 جنيهات، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

سعر كيلو الفراخ الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو»، تسليم أرض المزرعة 102 جنيه مقارنة بـ 112 جنيهًا أمس متراجعة بقيمة 10 جنيهات، وتباع للمستهلك بين 110 جنيهات و125 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا، نحو 89 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا على أرض المزرعة.