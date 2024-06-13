«الداخلية» توجه قوافل لتوزيع هدايا على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى (صور)

وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفي إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومد جسور التواصل مع كل المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية، مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وجرى توجيه عدد من القوافل إلى أهالي المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق «مدينة الأسمرات بالمقطم - مدينة أهالينا بالسلام - مدينة المحروسة بالسلام - روضة السيدة زينب – مدينة معاً بالسلام – مدينة الخيالة بالبساتين»، لتوزيع عبوات المواد الغذائية تزامناً مع الاحتفال بتلك المناسبة.

ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.