فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ فتح باب التظلمات من نتائج الترم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءًا من اليوم الخميس ولمدة 15 يومًا، دون احتساب العطلة الرسمية.

فتح باب التظلمات من نتائج الترم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

ووفقاً لبيان صادر عن المنطقة الأزهرية، فإنّه يتم تلقي طلبات التظلمات من نتائج الترم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023 - 2024، بمقر كنترول الشهادتين بمعهد كفر الشيخ النموذجي الإعدادي الثانوي، بجوار كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وذلك بعد استيفاء طلب مراجعة الأوراق وسداد الرسوم المقررة بواقع 20 جنيهًا عن كل مادة، في ديوان عام المنطقة الأزهرية قبل التوجه لمقر الكنترولين.

عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

وبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للعام الدراسي 2023 - 2024، 7 آلاف و552 طالبا وطالبة من بينهم 4372 بنين، و3180 فتيات كانوا موزعين جميعهم على 101 لجنة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 9 آلاف و120 طالب وطالبة كانوا موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.