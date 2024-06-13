اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل «الإبادة» بغزة.. والمسيرات تستهدف المواطنين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل «الإبادة» فى غزة والمسيّرات تستهدف المواطنين بشارع «الرشيد»

- «حماس»: طالبنا بتعديلات «طفيفة» على خطة وقف إطلاق النار.. ومظاهرات فى أمريكا لوقف العدوان

- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012

- الحكومة تبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

- «السعيد»: حريصون على تحقيق الأمان الوظيفى للعامل.. و«شحاتة»: بعض المنشآت قدمت طلبات استثناء

- «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمى الخدمات الإلكترونية راضون عنها

- «الملا» يوجِّه بتأمين الأرصدة وإمدادات البترول خلال العيد

- توفير السيارات المحملة بمخزون استراتيجى للاستعانة بها حال الاحتياج إلى كميات زائدة

- إدراج 46 جامعة مصرية فى تصنيف «التايمز للتنمية».. و«عين شمس والمنصورة» تتصدران

الصفحة الثانية

- تصعيد الحجاج لـ«عرفات» وإجراءات لمنع وصول المخالفين للمخيمات

- خطة مُحكمة لتفادى حدوث تكدسات وزحام مع وجود دليل لإرشاد السائقين للطرق البديلة.. وثلاث وجبات غذائية بخلاف المشروبات الساخنة والباردة يومياً

- «الرعاية الصحية»: تكثيف وجود الأطقم الطبية «الطوارئ» فى العيد

- «السبكى»: متابعة جاهزية المنشآت الصحية وفرق الانتشار السريع وتوفير الأدوية والأمصال والطعوم

- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024

- استقبال حَمَلة المؤهلات العليا بمكاتب التجنيد اعتباراً من أول أغسطس المقبل

- «الزراعة» تكلف مراكز البحوث بتكثيف الدراسات لاستنباط محاصيل جديدة

- «القصير» يوجّه بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على تحمل إجهادات البيئة

- «الإسكان»: زيادة المسطحات الخضراء فى المدن الجديدة

- محاور لتقليل التكدس وخلق سيولة مرورية تقلل ظاهرة «الجزيرة الحرارية»

- وزير الرى: نعمل لتوفير الاحتياجات المائية فى مختلف المحافظات

- «سويلم»: نتابع مناسيب المياه فى بحيرة قارون المستقبلة للصرف الزراعى وصيانة محطات الرفع بصفة دورية

الصفحة الثالثة

- الاحتلال يواصل قصف غزة.. ويعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة

- الاعتداء على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف ومنع وصولها إلى جثامين الشهداء.. و«أونروا» تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية فى القطاع وتطالب بالتحرك لإنهاء الحرب

- المتحدث باسم «أونروا» فى غزة: «السيسى» أول رئيس يدعم ويساند دور الوكالة بالقطاع

- «أبوحسنة»: التوقف عن العمل يمثل حكماً بإعدام مليون و700 ألف فلسطينى

- نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نجحنا فى دحض رواية الاحتلال المدعومة غربياً وإيصال الحقيقة

- «أبوبكر»: نبذل جهوداً حثيثة لإظهار جرائم إسرائيل.. وهناك إجماع دولى على مساندة قضيتنا

- شيماء البردينى تكتب: قبر يلم العِفش

الصفحة الرابعة

- رفعت رشاد: زلزال الانتخابات الأوروبية

- إنجى الطوخى: فلتسقط «جروبات الماميز» وتحيا حرية الأمهات! (2)

- ناصر عبدالرحمن: شجرة الصور: الصمت

- د. ناجح إبراهيم: ذكريات فى مكة المكرمة

الصفحة الخامسة

- الأميرة رشا يسري: «اضطراب ما بعد الصدمة» فى صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين

- محمد مصطفى أبو شامة: و«بسطت يدى» عند البيت العتيق

- محمد غالب: مواقف بطولية وتصرفات ملائكية

- رحاب لؤى: هل سمعت عن السينما الإجبارية؟

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012

- «الشاطر» كان يعرف أنه إذا فاز «مرسى» فلن يحكم من رأسه.. ولا يمكنه أن ينفرد بقرار دون الرجوع لـ«الإرشاد» الذى يديره هو وليس «بديع»

- حسن البرنس كان مكلفاً بإبطال أصوات المرشحين المنافسين.. و«العريان» كان مسئول التواصل مع مشرفى اللجان لإقناعهم بترجيح كفة مرشح الجماعة باعتباره نصير الإسلام

الصفحة السابعة

- الأهلى والزمالك ضيفان على فاركو وسيراميكا فى توقيت واحد.. غيابات بالأحمر.. وحل أزمة الجبهة اليسرى بالأبيض

- دقت ساعة «اليورو»

- ضربة بداية مجنونة.. ألمانيا تخشى لدغات الافتتاح أمام أسكتلندا.. جنون الشباب يقود «ناجلسمان» .. و«كلارك» يغامر مجددا

الصفحة الثامنة