اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل «الإبادة» بغزة.. والمسيرات تستهدف المواطنين
كتب:
أحمد العانوسي
06:11 م | الخميس 13 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الاحتلال الإسرائيلى يواصل «الإبادة» فى غزة والمسيّرات تستهدف المواطنين بشارع «الرشيد»
- «حماس»: طالبنا بتعديلات «طفيفة» على خطة وقف إطلاق النار.. ومظاهرات فى أمريكا لوقف العدوان
- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012
- الحكومة تبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- «السعيد»: حريصون على تحقيق الأمان الوظيفى للعامل.. و«شحاتة»: بعض المنشآت قدمت طلبات استثناء
- «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمى الخدمات الإلكترونية راضون عنها
- «الملا» يوجِّه بتأمين الأرصدة وإمدادات البترول خلال العيد
- توفير السيارات المحملة بمخزون استراتيجى للاستعانة بها حال الاحتياج إلى كميات زائدة
- إدراج 46 جامعة مصرية فى تصنيف «التايمز للتنمية».. و«عين شمس والمنصورة» تتصدران
الصفحة الثانية
- تصعيد الحجاج لـ«عرفات» وإجراءات لمنع وصول المخالفين للمخيمات
- خطة مُحكمة لتفادى حدوث تكدسات وزحام مع وجود دليل لإرشاد السائقين للطرق البديلة.. وثلاث وجبات غذائية بخلاف المشروبات الساخنة والباردة يومياً
- «الرعاية الصحية»: تكثيف وجود الأطقم الطبية «الطوارئ» فى العيد
- «السبكى»: متابعة جاهزية المنشآت الصحية وفرق الانتشار السريع وتوفير الأدوية والأمصال والطعوم
- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024
- استقبال حَمَلة المؤهلات العليا بمكاتب التجنيد اعتباراً من أول أغسطس المقبل
- «الزراعة» تكلف مراكز البحوث بتكثيف الدراسات لاستنباط محاصيل جديدة
- «القصير» يوجّه بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على تحمل إجهادات البيئة
- «الإسكان»: زيادة المسطحات الخضراء فى المدن الجديدة
- محاور لتقليل التكدس وخلق سيولة مرورية تقلل ظاهرة «الجزيرة الحرارية»
- وزير الرى: نعمل لتوفير الاحتياجات المائية فى مختلف المحافظات
- «سويلم»: نتابع مناسيب المياه فى بحيرة قارون المستقبلة للصرف الزراعى وصيانة محطات الرفع بصفة دورية
الصفحة الثالثة
- الاحتلال يواصل قصف غزة.. ويعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة
- الاعتداء على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف ومنع وصولها إلى جثامين الشهداء.. و«أونروا» تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية فى القطاع وتطالب بالتحرك لإنهاء الحرب
- المتحدث باسم «أونروا» فى غزة: «السيسى» أول رئيس يدعم ويساند دور الوكالة بالقطاع
- «أبوحسنة»: التوقف عن العمل يمثل حكماً بإعدام مليون و700 ألف فلسطينى
- نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نجحنا فى دحض رواية الاحتلال المدعومة غربياً وإيصال الحقيقة
- «أبوبكر»: نبذل جهوداً حثيثة لإظهار جرائم إسرائيل.. وهناك إجماع دولى على مساندة قضيتنا
- شيماء البردينى تكتب: قبر يلم العِفش
الصفحة الرابعة
- رفعت رشاد: زلزال الانتخابات الأوروبية
- إنجى الطوخى: فلتسقط «جروبات الماميز» وتحيا حرية الأمهات! (2)
- ناصر عبدالرحمن: شجرة الصور: الصمت
- د. ناجح إبراهيم: ذكريات فى مكة المكرمة
الصفحة الخامسة
- الأميرة رشا يسري: «اضطراب ما بعد الصدمة» فى صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين
- محمد مصطفى أبو شامة: و«بسطت يدى» عند البيت العتيق
- محمد غالب: مواقف بطولية وتصرفات ملائكية
- رحاب لؤى: هل سمعت عن السينما الإجبارية؟
الصفحة السادسة
- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012
- «الشاطر» كان يعرف أنه إذا فاز «مرسى» فلن يحكم من رأسه.. ولا يمكنه أن ينفرد بقرار دون الرجوع لـ«الإرشاد» الذى يديره هو وليس «بديع»
- حسن البرنس كان مكلفاً بإبطال أصوات المرشحين المنافسين.. و«العريان» كان مسئول التواصل مع مشرفى اللجان لإقناعهم بترجيح كفة مرشح الجماعة باعتباره نصير الإسلام
الصفحة السابعة
- الأهلى والزمالك ضيفان على فاركو وسيراميكا فى توقيت واحد.. غيابات بالأحمر.. وحل أزمة الجبهة اليسرى بالأبيض
- دقت ساعة «اليورو»
- ضربة بداية مجنونة.. ألمانيا تخشى لدغات الافتتاح أمام أسكتلندا.. جنون الشباب يقود «ناجلسمان» .. و«كلارك» يغامر مجددا
الصفحة الثامنة