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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل «الإبادة» بغزة.. والمسيرات تستهدف المواطنين

كتب:

أحمد العانوسي
06:11 م | الخميس 13 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل «الإبادة» فى غزة والمسيّرات تستهدف المواطنين بشارع «الرشيد»

- «حماس»: طالبنا بتعديلات «طفيفة» على خطة وقف إطلاق النار.. ومظاهرات فى أمريكا لوقف العدوان

- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012

- الحكومة تبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

- «السعيد»: حريصون على تحقيق الأمان الوظيفى للعامل.. و«شحاتة»: بعض المنشآت قدمت طلبات استثناء

- «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمى الخدمات الإلكترونية راضون عنها

- «الملا» يوجِّه بتأمين الأرصدة وإمدادات البترول خلال العيد

- توفير السيارات المحملة بمخزون استراتيجى للاستعانة بها حال الاحتياج إلى كميات زائدة

- إدراج 46 جامعة مصرية فى تصنيف «التايمز للتنمية».. و«عين شمس والمنصورة» تتصدران

الصفحة الثانية

- تصعيد الحجاج لـ«عرفات» وإجراءات لمنع وصول المخالفين للمخيمات

- خطة مُحكمة لتفادى حدوث تكدسات وزحام مع وجود دليل لإرشاد السائقين للطرق البديلة.. وثلاث وجبات غذائية بخلاف المشروبات الساخنة والباردة يومياً

- «الرعاية الصحية»: تكثيف وجود الأطقم الطبية «الطوارئ» فى العيد

- «السبكى»: متابعة جاهزية المنشآت الصحية وفرق الانتشار السريع وتوفير الأدوية والأمصال والطعوم

- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024

- استقبال حَمَلة المؤهلات العليا بمكاتب التجنيد اعتباراً من أول أغسطس المقبل

- «الزراعة» تكلف مراكز البحوث بتكثيف الدراسات لاستنباط محاصيل جديدة

- «القصير» يوجّه بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على تحمل إجهادات البيئة

- «الإسكان»: زيادة المسطحات الخضراء فى المدن الجديدة

- محاور لتقليل التكدس وخلق سيولة مرورية تقلل ظاهرة «الجزيرة الحرارية»

- وزير الرى: نعمل لتوفير الاحتياجات المائية فى مختلف المحافظات

- «سويلم»: نتابع مناسيب المياه فى بحيرة قارون المستقبلة للصرف الزراعى وصيانة محطات الرفع بصفة دورية

الصفحة الثالثة

- الاحتلال يواصل قصف غزة.. ويعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة

- الاعتداء على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف ومنع وصولها إلى جثامين الشهداء.. و«أونروا» تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية فى القطاع وتطالب بالتحرك لإنهاء الحرب

- المتحدث باسم «أونروا» فى غزة: «السيسى» أول رئيس يدعم ويساند دور الوكالة بالقطاع

- «أبوحسنة»: التوقف عن العمل يمثل حكماً بإعدام مليون و700 ألف فلسطينى

- نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نجحنا فى دحض رواية الاحتلال المدعومة غربياً وإيصال الحقيقة

- «أبوبكر»: نبذل جهوداً حثيثة لإظهار جرائم إسرائيل.. وهناك إجماع دولى على مساندة قضيتنا

- شيماء البردينى تكتب: قبر يلم العِفش

الصفحة الرابعة

- رفعت رشاد: زلزال الانتخابات الأوروبية

- إنجى الطوخى: فلتسقط «جروبات الماميز» وتحيا حرية الأمهات! (2)

- ناصر عبدالرحمن: شجرة الصور: الصمت

- د. ناجح إبراهيم: ذكريات فى مكة المكرمة

الصفحة الخامسة

- الأميرة رشا يسري: «اضطراب ما بعد الصدمة» فى صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين

- محمد مصطفى أبو شامة: و«بسطت يدى» عند البيت العتيق

- محمد غالب: مواقف بطولية وتصرفات ملائكية 

- رحاب لؤى: هل سمعت عن السينما الإجبارية؟

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- خطة «الشاطر» لاختطاف كرسى الرئاسة فى 2012 

- «الشاطر» كان يعرف أنه إذا فاز «مرسى» فلن يحكم من رأسه.. ولا يمكنه أن ينفرد بقرار دون الرجوع لـ«الإرشاد» الذى يديره هو وليس «بديع»

- حسن البرنس كان مكلفاً بإبطال أصوات المرشحين المنافسين.. و«العريان» كان مسئول التواصل مع مشرفى اللجان لإقناعهم بترجيح كفة مرشح الجماعة باعتباره نصير الإسلام

الصفحة السابعة

- الأهلى والزمالك ضيفان على فاركو وسيراميكا فى توقيت واحد.. غيابات بالأحمر.. وحل أزمة الجبهة اليسرى بالأبيض

- دقت ساعة «اليورو»

- ضربة بداية مجنونة.. ألمانيا تخشى لدغات الافتتاح أمام أسكتلندا.. جنون الشباب يقود «ناجلسمان» .. و«كلارك» يغامر مجددا

الصفحة الثامنة

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بقلم أحمد العانوسي