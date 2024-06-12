رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة

كتب:

أحمد العانوسي
07:04 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الدولة وفرت المناخ المناسب لرفع مشاركته فى النشاط الاقتصادى من 20 إلى 50%

- القطاع الخاص.. شريك أساسى فى التنمية

- السيسي: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة

- الرئيس: ندعم التنمية فى غينيا الاستوائية.. و«مانج»: نتطلع لنقل خبرة مصر فى القضاء على «فيروس سى»

- «الحكومة» تبحث جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية 

- استمرار جهود تدريب الكوادر البشرية فى مجال الإلكترونيات بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات

- كاتب إسرائيلى يبرز تحقيق «الوطن» عن شهيد مصرى فى «حرب أكتوبر»

- «الليثى»: هذه القصص تكشف حقائق تاريخية وتثبت بطولات قام بها جنود مجهولون فى المعارك من أجل الوطن

- «كولر» يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى أمام فاركو

- مفاضلة بين «الشناوى وشوبير» والزمالك يشترى «شحاتة» من «الجيش»

- القوات المسلحة تعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية بنصف التكلفة

- طرح السلع بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة لـ«مشروعات الخدمة الوطنية» لمواجهة الاحتكار

الصفحة الثانية

- 3 مجازر للاحتلال الإسرائيلى تحصد 40 شهيداً فى قطاع غزة والمستعمرون يقتحمون «الأقصى».. واشتعال الحدود اللبنانية

- «حزب الله» يطلق 170 قذيفة وصاروخاً باتجاه مستوطنات الشمال واندلاع الحرائق بداخلها.. والطائرات الإسرائيلية تقصف بلدات جنوب لبنان

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسى لا يدخر جهداً لمساعدة الأشقاء فى غزة

- حضور وزير الخارجية الأمريكى مؤتمر الأردن رسالة لإسرائيل بضرورة إنهاء مأساة الفلسطينيين

- الفريق أسامة عسكر: القوات المسلحة تمارس مهام حماية الوطن وصون مقدساته بمنظومات قتالية وفنية متطورة

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد «مشروع مراكز قيادة استراتيجى تعبوى» بالمنطقة الشمالية العسكرية

- تعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى الأنشطة الزراعية والصادرات

- القوات المسلحة تسلم أطرافاً تعويضية لضحايا الألغام ومخلفات الحروب

- اللواء رضا الهميمى: حريصون على تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقاً لبرنامج العلاج والتأهيل

الصفحة الثالثة 

- «السياحة والتضامن» تعلنان حالة الاستعداد القصوى تمهيداً لتصعيد الحجاج المصريين إلى مشعر «عرفات» غداً

- شركات السياحة استعدت بـ600 أوتوبيس مجهّز ورقابة صارمة على المخيمات لمنع تسلل الغرباء.. ومتخصصون لمراقبة جودة وسلامة الغذاء المقدّم لضيوف الرحمن

- و«المشعر» يسجل أعلى درجة حرارة.. وتحذيرات من ضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحرارى

- حزمة مبادرات حكومية للتخفيف عن الحجاج تشمل زيادة عدد المستشفيات والعيادات المتنقلة وطلاء الشوارع باللون الأبيض وإنشاء محطات تبريد ببخاخات المياه

- طلاب الثانوية العامة فى اليوم الثانى للامتحانات: الاقتصاد والإحصاء بلا تعقيدات أو مشكلات فى الصياغة

- وزير التعليم العالى: ملتزمون بتوفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع والابتكار

- وزير التعليم يوجّه الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب ونماذج الإجابة

الصفحة الرابعة

- القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية

- «الغرف التجارية»: تطبيق «الحياد التنافسى» وإطلاق حزمة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال

- «الوكيل»: القطاع الخاص شريك فى توفير السلع بأسعار مناسبة.. و«عز»: توفير التوازن بين كافة أطراف السوق.. وتحقيق التنافسية سيجذب الاستثمارات

- «اتحاد الصناعات»: أصبح قاطرة للنمو وساهم فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة

- «السويدى»: الدولة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص.. و«البهى»: الإجراءات تشجع دخول المستثمرين.. و«طلبة»: مطلوب الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير التعليم الفنى

الصفحة الخامسة

- «رجال الأعمال»: توسيع رقعة الاستثمارات وراء تدفق رؤوس الأموال

- «هانو»: تقليص دور الدولة فى بعض القطاعات المهمة إشارة خضراء للمستثمرين.. و«عبير»: مطلوب تعديل الملف الضريبى.. و«القيار»: ننتظر من الدولة التخارج من قطاعات متعدّدة

- «اتحاد المستثمرين»: دعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته فى عوائد الصادرات بوابة النهوض بالاقتصاد

- خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- د. منجى على بدر يكتب: أولويات التنمية فى مصر

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية» 

- معارك مزيفة على شرف الدستور

- «الإخوان» تعمدوا افتعال معركة حول «التأسيسية» لـ«الاستفادة من الأجواء الموجودة لتمديد مدة كتابة الدستور لحين انتهاء انتخابات الرئاسة»

الصفحة السابعة

- محمد عبدالحافظ يكتب: السنوات العشر العظام

- بلال الدوى: «المعاناة الاقتصادية» لا تساوى شيئاً أمام «ضياع الدولة»

- أميرة خواسك: مَن الذى عزل المرأة فى المساجد؟

- عماد فؤاد: أم الجرائم.. سرقة أعضاء الفلسطينيين (5)

- د. خديجة حمودة تكتب: المشاعر التحويلية

الصفحة الثامنة 

- مصطفى عمار: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. «رؤية بمفهوم جديد»

- مبادرات للتخفيف على المارة وطلاب الثانوية فى «عز الحر».. «إِروى عطشك»

- «تكبير وطواف وتلبية».. تدريب الأطفال على مناسك الحج.. بملابس الإحرام

- «من البحر للمعمل».. طلاب «إسكندرية» يعيدون تدوير بلاستيك الشواطئ

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: أطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري والشامل والمستدام في غزة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: وداعا لـ«القطب الأوحد».. عالم جديد يتشكل 

«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم.. «إسرائيل تغدر بالإنسانية في النصيرات»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: إسرائيل تغدر بالإنسانية بـ«النصيرات».. استشهاد 274 وإصابة 698 في «المجزرة»

«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن زيارة رئيس أذربيجان لمصر: علاقات قوية بين البلدين
بقلم أحمد العانوسي