اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الدولة وفرت المناخ المناسب لرفع مشاركته فى النشاط الاقتصادى من 20 إلى 50%

- القطاع الخاص.. شريك أساسى فى التنمية

- السيسي: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة

- الرئيس: ندعم التنمية فى غينيا الاستوائية.. و«مانج»: نتطلع لنقل خبرة مصر فى القضاء على «فيروس سى»

- «الحكومة» تبحث جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية

- استمرار جهود تدريب الكوادر البشرية فى مجال الإلكترونيات بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات

- كاتب إسرائيلى يبرز تحقيق «الوطن» عن شهيد مصرى فى «حرب أكتوبر»

- «الليثى»: هذه القصص تكشف حقائق تاريخية وتثبت بطولات قام بها جنود مجهولون فى المعارك من أجل الوطن

- «كولر» يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى أمام فاركو

- مفاضلة بين «الشناوى وشوبير» والزمالك يشترى «شحاتة» من «الجيش»

- القوات المسلحة تعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية بنصف التكلفة

- طرح السلع بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة لـ«مشروعات الخدمة الوطنية» لمواجهة الاحتكار

الصفحة الثانية

- 3 مجازر للاحتلال الإسرائيلى تحصد 40 شهيداً فى قطاع غزة والمستعمرون يقتحمون «الأقصى».. واشتعال الحدود اللبنانية

- «حزب الله» يطلق 170 قذيفة وصاروخاً باتجاه مستوطنات الشمال واندلاع الحرائق بداخلها.. والطائرات الإسرائيلية تقصف بلدات جنوب لبنان

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسى لا يدخر جهداً لمساعدة الأشقاء فى غزة

- حضور وزير الخارجية الأمريكى مؤتمر الأردن رسالة لإسرائيل بضرورة إنهاء مأساة الفلسطينيين

- الفريق أسامة عسكر: القوات المسلحة تمارس مهام حماية الوطن وصون مقدساته بمنظومات قتالية وفنية متطورة

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد «مشروع مراكز قيادة استراتيجى تعبوى» بالمنطقة الشمالية العسكرية

- تعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى الأنشطة الزراعية والصادرات

- القوات المسلحة تسلم أطرافاً تعويضية لضحايا الألغام ومخلفات الحروب

- اللواء رضا الهميمى: حريصون على تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقاً لبرنامج العلاج والتأهيل

الصفحة الثالثة

- «السياحة والتضامن» تعلنان حالة الاستعداد القصوى تمهيداً لتصعيد الحجاج المصريين إلى مشعر «عرفات» غداً

- شركات السياحة استعدت بـ600 أوتوبيس مجهّز ورقابة صارمة على المخيمات لمنع تسلل الغرباء.. ومتخصصون لمراقبة جودة وسلامة الغذاء المقدّم لضيوف الرحمن

- و«المشعر» يسجل أعلى درجة حرارة.. وتحذيرات من ضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحرارى

- حزمة مبادرات حكومية للتخفيف عن الحجاج تشمل زيادة عدد المستشفيات والعيادات المتنقلة وطلاء الشوارع باللون الأبيض وإنشاء محطات تبريد ببخاخات المياه

- طلاب الثانوية العامة فى اليوم الثانى للامتحانات: الاقتصاد والإحصاء بلا تعقيدات أو مشكلات فى الصياغة

- وزير التعليم العالى: ملتزمون بتوفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع والابتكار

- وزير التعليم يوجّه الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب ونماذج الإجابة

الصفحة الرابعة

- القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية

- «الغرف التجارية»: تطبيق «الحياد التنافسى» وإطلاق حزمة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال

- «الوكيل»: القطاع الخاص شريك فى توفير السلع بأسعار مناسبة.. و«عز»: توفير التوازن بين كافة أطراف السوق.. وتحقيق التنافسية سيجذب الاستثمارات

- «اتحاد الصناعات»: أصبح قاطرة للنمو وساهم فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة

- «السويدى»: الدولة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص.. و«البهى»: الإجراءات تشجع دخول المستثمرين.. و«طلبة»: مطلوب الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير التعليم الفنى

الصفحة الخامسة

- «رجال الأعمال»: توسيع رقعة الاستثمارات وراء تدفق رؤوس الأموال

- «هانو»: تقليص دور الدولة فى بعض القطاعات المهمة إشارة خضراء للمستثمرين.. و«عبير»: مطلوب تعديل الملف الضريبى.. و«القيار»: ننتظر من الدولة التخارج من قطاعات متعدّدة

- «اتحاد المستثمرين»: دعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته فى عوائد الصادرات بوابة النهوض بالاقتصاد

- خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- د. منجى على بدر يكتب: أولويات التنمية فى مصر

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- معارك مزيفة على شرف الدستور

- «الإخوان» تعمدوا افتعال معركة حول «التأسيسية» لـ«الاستفادة من الأجواء الموجودة لتمديد مدة كتابة الدستور لحين انتهاء انتخابات الرئاسة»

الصفحة السابعة

- محمد عبدالحافظ يكتب: السنوات العشر العظام

- بلال الدوى: «المعاناة الاقتصادية» لا تساوى شيئاً أمام «ضياع الدولة»

- أميرة خواسك: مَن الذى عزل المرأة فى المساجد؟

- عماد فؤاد: أم الجرائم.. سرقة أعضاء الفلسطينيين (5)

- د. خديجة حمودة تكتب: المشاعر التحويلية

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. «رؤية بمفهوم جديد»

- مبادرات للتخفيف على المارة وطلاب الثانوية فى «عز الحر».. «إِروى عطشك»

- «تكبير وطواف وتلبية».. تدريب الأطفال على مناسك الحج.. بملابس الإحرام

- «من البحر للمعمل».. طلاب «إسكندرية» يعيدون تدوير بلاستيك الشواطئ