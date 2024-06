اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: أطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري والشامل والمستدام في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

- «السيسى»: أطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفورى والشامل والمستدام فى غزة

- الرئيس: إسرائيل تتحمل مسئولية الأزمة الإنسانية فى القطاع.. وملك الأردن: ضمائرنا تتعرض للاختبار بسبب الكارثة

- رئيس الوزراء: واجهنا التحديات بإصلاحات عميقة لخفض التضخم

- «مدبولى»: التطورات الإيجابية وراء تعديل الوكالات الدولية لتصنيف مصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

- «التموين»: ضخ «لحوم ودواجن» بتخفيضات 20% استعداداً لـ«الأضحى»

- «الأعلى للإعلام» يخطر المنصات بضرورة توفيق أوضاعها والالتزام بمعايير المحتوى

- الفريق أول محمد زكى: حريصون على زيادة التعاون مع الدول الأفريقية الصديقة

- القائد العام للقوات المسلحة يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية

- «مدبولى»: اتخذنا خطوات إصلاحية عميقة لخفض التضخّم وتقليل الدين

- رئيس الوزراء فى «ملتقى بنك التنمية»: التطورات الإيجابية أسهمت فى تعديل نظرة الوكالات الدولية المستقبلية لتصنيف مصر السيادى من «مستقرة إلى إيجابية».. و«روسيف»: مصر من أكثر الدول الصناعية فى أفريقيا وتتمتّع بوجود عمالة ماهرة وقيام الحكومة باستكمال بناء العاصمة الإدارية أظهر قدرتها على التطور

- «السياحة»: ندوات دينية للحجاج المصريين فى مكة والمدينة لتعريفهم بالطريقة الصحيحة لأداء المناسك

- البعثة المصرية تعلن الطوارئ استعداداً لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مِنى اعتباراً من بعد غد الجمعة

- سيد المليجى: «القاهرة».. ميراث العاصمة والقناة

- صرف 5 مليارات جنيه لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»

- «معيط»: دعم الحكومة للمصدّرين وصل إلى 60 مليار جنيه فى 4 سنوات.. وحريصون على توفير التمويل اللازم لتحفيز الاقتصاد

- «الزراعة»: إزالة فورية لحالات التعدى على الأراضى الزراعية

- وزير الإسكان يتابع استعدادات «العلمين الجديدة» لخطة أنشطة الصيف

- «الجزار»: مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى «أمل مصر» فى استيعاب الزيادة السكانية

- «القصير»: متابعة المحاصيل الاستراتيجية خلال موجة الحر

- «السيسى»: حذّرنا من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى «رفح الفلسطينية».. ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

- الرئيس فى مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة»: نُشدّد على توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة «أونروا» حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوى والمهم فى مساعدة المدنيين.. ونطالب بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار وإزالة كل العراقيل أمام النفاذ الفورى والمستدام والكافى للمساعدات

- قمة ثلاثية بين «السيسى وعبدالله وأبومازن» لبحث تطورات القضية الفلسطينية

- الزعماء الثلاثة: تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى «رفح» كارثية ويجب فتح المعابر البرية.. و«أبومازن»: نثمّن مواقف مصر الداعمة لشعبنا

- ملك الأردن: أحذر من صراع أوسع فى الضفة الغربية

- الملك عبدالله: كارثة غزة اختبار لضميرنا.. ويجب توفير الأدوية والمياه لسكانها بشكل كافٍ ومستمر

- الرئيس الفلسطينى يطالب بوقف جرائم الاحتلال فى غزة والضفة

- «أبومازن»: جهزنا خططنا لتولى مهام إدارة القطاع والسيطرة على المعابر

- أمين الأمم المتحدة: 75٪ من سكان غزة نزحوا بسبب الاعتداءات

- «جوتيريش»: نثمّن جهود مصر والأردن لدعم إعادة الاستقرار إلى القطاع ومليون طفل يحتاجون إلى الأمان والخدمات الطبية

- معرض الزهور.. الورد بيتكلم مصري

- أشجار تبدأ من 10 جنيهات حتى 500 ألف جنيه.. فواكه استوائية وطيور نادرة ودجاج لامبورجينى

- «اللامبورجينى والفرعونية والبراهمة» أغرب أنواع الطيور

- «البونساى».. أغلى شجرة وثمنها يزيد على 500 ألف جنيه

- «البونساى الصناعى» بديل الشجر الطبيعى

- «البشيرا».. شجرة الجمال والتفاؤل تجلب الحظ والمال

- «الأشجار المقزمة» ابتكار يحوِّل شرفة المنزل إلى حديقة غنّاء

- «أم الفواكة والنوتيلا والبرتقال اليابانى» عجائب عالم الأشجار

- «نباتات الزينة» أرخص أنواع الزهور

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- خبرة الرئاسة التى يفتقدها هشام البسطويسى

- «الجماعة الفاشية» كانت متخوفة من فكرة الترشّح للرئاسة وجعلتها محوراً للنقاش والبحث مع أبنائهم من القاعدة إلى قمة التنظيم

- جمال حسين يكتب: مافيا السناتر.. نريد حلاً!!

- بلال الدوى: أوقفوا الحرب أولاً قبل البحث عن «اليوم التالى»

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟!.. نور عيون المصريين الذى عاد للملايين!

- عماد فؤاد: أم الجرائم.. سرقة أعضاء الفلسطينيين (4)

- جيهان فوزى تكتب: «استقالة جانتس».. الخروج من شِباك العنكبوت

- صراع الترقى يشتعل

- «أفشة» للبيع.. تحقيق فى الأهلى بسبب تسريب هدف «كهربا» فى لقاء النجوم الودى.. والفريق يواصل التجهيز لمواجهة «فاركو» بالدورى

- «صبحى» تحت التجديد.. الزمالك يفتح ملف استمرار الحارس.. ويجهز دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة

- طلب عاجل.. المنتخب يتبنى وجود الـ«VAR» فى تصفيات كأس العالم

- أرقام قياسية بالجملة... سيطرة «ألمانية - إسبانية» على تاريخ «أمم أوروبا».. والنسخة المقبلة تشهد لقاء كلاسيكياً متكرراً.. وكريستيانو رونالدو يتفوق

- فريدة الشوباشى: نهاية الخداع

- «صيف شبابنا»

- «ذهبية الجمباز».. «لمار» وعدت وأوفت: من بطولة الكأس للجمهورية

- The Lord of the Rings.. يعود إلى السينما بعد 20 عاماً من العرض

- لأول مرة.. «منة وبيشوى» خريجا «أكاديمية الفنون» فى برشلونة