جامعة المنيا تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني عقب إجازة العيد

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، انتهاء كلية التربية الفنية بالجامعة من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلابها بجميع الفرق الدراسية، كما انتهت كليات: الآداب، والتربية، والتربية للطفولة المُبكرة، والحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، والتمريض، والتربية النوعية، من إعلان النتائج لبعض الفرق الدراسية، وبرامجها الخاصة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري، والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

استمرار أعمال الكنترولات ومراجعة النتائج بالكليات

وأشار رئيس جامعة المنيا إلى استمرار أعمال الكنترولات، ومراجعة النتائج بالكليات، واستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية في كل الكليات تباعًا.

وقد وجَّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية، لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا على موقع الكلية.

إجراءات قانونية ضد الطلاب المخالفين

جدير بالذكر، أنه أدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا، 80 ألف طالب وطالبة في 20 كلية، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد، بعد تطبيق جميع الإرشادات والتعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك، مع الحفاظ على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الأطقم الطبية؛ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة.