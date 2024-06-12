5 نصائح من «الصحة» لتقوية مناعة الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، يعكف الطلاب على تركيز المذاكرة والاعتماد على حل المراجعات، إلى جانب الاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة لمعرفة الأسئلة المتوقعة في مختلف المواد، وذلك حتى يستطيع الطالب الحصول على الدرجة النهائية، وهو الأمر الذي يتطلب تركيزا كبيرا.

لذا قدمت وزارة الصحة والسكان بعض الإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة، تساعدهم على التركيز وفي نفس الوقت تقوي المناعة خلال فترة أداء الامتحانات، وخاصة أن هذه الفترة تكثر فيها بعص الأمراض الموسمية.

عادات صحية لتقوية مناعتك خلال فترة الامتحانات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز النصائح المقدمة من وزارة الصحة على النحو التالي:

1. احرص على تناول الأطعمة التي تحتوى على الزنك مثل البقوليات.

2. أكل ثمرة فاكهة بين كل وجبة لأنها غنية بالفيتامينات.

3. طبق السلطة أساسي مع كل وجبة.

4. شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا.

5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا.