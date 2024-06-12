رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

5 نصائح من «الصحة» لتقوية مناعة الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

كتب:

سارة شوقي
12:45 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
نصائح لتقوية المناعة لدى طلاب الثانوية العامة 2024

نصائح لتقوية المناعة لدى طلاب الثانوية العامة 2024

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، يعكف الطلاب على تركيز المذاكرة والاعتماد على حل المراجعات، إلى جانب الاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة لمعرفة الأسئلة المتوقعة في مختلف المواد، وذلك حتى يستطيع الطالب الحصول على الدرجة النهائية، وهو الأمر الذي يتطلب تركيزا كبيرا.

لذا قدمت وزارة الصحة والسكان بعض الإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة، تساعدهم على التركيز وفي نفس الوقت تقوي المناعة خلال فترة أداء الامتحانات، وخاصة أن هذه الفترة تكثر فيها بعص الأمراض الموسمية.

عادات صحية لتقوية مناعتك خلال فترة الامتحانات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز النصائح المقدمة من وزارة الصحة على النحو التالي:

1. احرص على تناول الأطعمة التي تحتوى على الزنك مثل البقوليات.

2. أكل ثمرة فاكهة بين كل وجبة لأنها غنية بالفيتامينات.

3. طبق السلطة أساسي مع كل وجبة.

4. شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا.

5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا.

 

اقرأ المزيد:

نصائح لتقوية المناعة ومواجهة نزلات البرد.. ابتعدوا عن الأطعمة السريعة

نصائح مهمة من هاني الناظر لتقوية المناعة.. منها «المشي وعدم التوتر»

أطعمة مهمة تحميك من برودة الشتاء ونزلات البرد.. 3 نصائح لتقوية جهاز المناعة

نصائح لتقوية المناعة ومواجهة متحور كورونا الجديد.. بينها النوم 7 ساعات

حار نهارا بارد ليلا.. نصائح لتقوية المناعة خلال تقلبات الطقس في الخريف
بقلم سارة شوقي