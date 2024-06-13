محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المعديات النيلية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على جميع المعديات بالمحافظة، سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

حملات رقابية على المعديات النيلية

ووفق بيان صادر عن المحافظة، فقد تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، للتأكد من توافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية، والوقوف على مدى صلاحيتها، كما تأكد من رخص تسيير المعديات والعاملين بها، وقانونية تواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي، مشدداً على الالتزام بقواعد السلامة العامة ، وعدم التهاون في اتباع تلك القواعد حفاظاً على سلامة المواطنين.

التأكد من وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ

وفي ملوى، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز المعديات النيلية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها، والاطمئنان من سلامة المعديات النيلية و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين، وفق بيان المحافظة.

كما تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، المعديات النهرية بالشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، للتأكد من جاهزية جميع معدات السلامة و سريان التراخيص الخاصة بها، والالتزام بالحمولة المحددة، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.