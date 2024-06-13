«مياه المنيا» تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بجميع المراكز

وجه المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها؛ استعدادا للتعامل مع الطوارئ والأزمات خلال عيد الأضحى المبارك.

تطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي

وأشار رئيس مياه المنيا، في بيان، اليوم الخميس، إلى قيام قطاع التشغيل والصيانة والأفرع، بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة في أوقات الازمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وأضاف «جبر» أن الشركة تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات، مطالبا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات الاضاحي بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة.