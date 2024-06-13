استعدادات محافظة المنيا لعيد الأضحى.. تجهيز 38 مجزرا وتكثيف الحملات الرقابية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جاهزية 38 مجزرًا حكوميًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددًا على الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية كافة، مناشداً المواطنين بعدم الذبح في المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة.

مراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح

وكلف محافظ المنيا، الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، بمتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بالمجازر.

وتفقد محمد عبد الغني رئيس مركز مطاي، المجزر الآلي بالمدينة للتأكد من جاهزية المكان وانتظام العمل لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة نظافة الأدوات والصيانة الدورية للمجازر.

ضرورة توقيع الكشف الطبي على الذبائح

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المجازر بنطاق المركز للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم، وتضمنت «نزلة حسين، بني محمد سلطان، صفط الخمار، زاوية سلطان»، والتأكد من توافر الجزارين ومساعديهم بالمكان، وتواجد الطبيب البيطري للكشف على الأضحية قبل عمليات الذبح مع الالتزام بعمليات النظافة والتطهير داخل المجزر والتخلص الآمن من المخلفات.

وفي ملوى، تابع تاج أبوسداح رئيس المركز، مجزر ملوى العمومي، للوقوف علي استعداده لاستقبال الذبائح وتواجد العاملين داخله، مؤكدًا ضرورة توقيع الكشف الطبي على الذبائح للتأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، مع الاهتمام بنظافة المجزر بشكل دائم.