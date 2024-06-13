افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 4 مساجد جديدة غدًا الجمعة بمراكز «دسوق، والحامول، والرياض، وكفر الشيخ»، ضمن 29 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 22 مسجدًا جديدًا، و7 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح 4 مساجد جديدة بكفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح 6 مساجد جديدة غدًا الجمعة، وهي مساجد «الكبير أبو زيادة بقرية أبو زيادة بمركز دسوق، ومسجد قطب أبو زيادة بعزبة مبارك بمركز الحامول، ومسجد مصطفى محمد عطية بقرية أم سن بمركز الرياض، ومسجد الرحمة بعزبة دار السلام بقرية شنو بمركز كفر الشيخ».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سوف يُشارك في افتتاح المساجد، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «دين الإنسانية في أسمى معانيها.. حرمة الدماء والأموال والأعراض.. في ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 1047 مسجدًا في 18 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 1047 مسجدًا منها 815 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و232 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 14 يونيو 2024، 12 ألفًا و69 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و622 مليون جنيه.