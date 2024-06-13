أبرز ملامح العرض الخاص لفيلم عصابة الماكس قبل انطلاقه الليلة (صور)

انتهى القائمون على تنظيم العرض الخاص لفيلم عصابة المكس، من جميع التجهيزات النهائية لاستقبال أبطال وصناع وضيوف العمل.

ومن المقرر أنَّ يبدأ الفنانون في الحضور خلال الدقائق القليلة المقبلة، إذ أنَّه سيعرض الفيلم في تمام الساعة 10 مساءا.

وتدور قصة فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

وفيلم عصابة المكس من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.