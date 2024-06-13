أصعب 72 ساعة.. 4 محافظات تسجل أعلى درجات حرارة الأيام المقبلة

موجة حارة شديدة تتعرض لها البلاد، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق لتصل على القاهرة الكبرى إلى 43 درجة مئوية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى المواطنين، ليتساءلوا عن المناطق الأكثر حرارة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، تكون ذروتها بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث تسجل كافة مناطق الجمهورية أعلى درجات حرارة، وبالنسبة للقاهرة تكون درجات حرارة ما بين 42 و43 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

مناطق تسجل أعلى درجات حرارة

وتابع أن أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها على المناطق الجنوبية من محافظات الصعيد، لأن كلما اتجهنا جنوبا من القاهرة في اتجاه محافظات الصعيد ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، حيث تكون أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على مدار الـ 72 ساعة القادمين هى تكون ما بين 47 و48 درجة مئوية وتكون في محافظات أسوان والأقصر وقنا وأيضا جنوب الوادي.

موعد تحسن الطقس

وتبدأ درجات الحراة في الانخفاض بداية من يوم الأحد المقبل بمعدل 3 إلى 4 درجات ولكن ستظل محافظات جنوب الصعيد تحافظ على درجات الحرارة المرتفعة وتسجل 46 درجة مئوية، وتسجل القاهرة 39 درجة مئوية، وأن درجات الحرارة طوال أيام العيد لاتقل عن 37 درجة مئوية وسيظل الطقس شديد الحرارة ولكنه أفضل من وقت الذورة التي تكون بداية من اليوم حتى السبت المقبل بحسب «الميقاتي».