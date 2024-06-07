بعد تسجيل أسوان 49 درجة مئوية.. 10 نصائح للتعامل مع الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتجاوزها الـ 49 في بعض المدن المصرية وعلى رأسها أسوان، وجهت هيئة اليونسيف مجموعة من النصائح للتعامل مع الموجة الحارة.

10 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة في أسوان

هناك بعض الأمور التي وجب الانتباه لها خلال التعامل مع الموجة الحارة، وخاصة بعد تخطي الحرارة حاجز الـ49 درجة مئوية في أسوان، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

إسدال الستائر في أثناء الوقت الأكثر حرارة خلال النهار.

فتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل.

استخدم المراوح والمبردات إذا توفرت.

لا تخرج أثناء الوقت الأشد حرارة في اليوم إذا كان يمكنك ذلك.

ضع على جلدك واقياَ من الشمس وحاول أن تبقى في الظل.

استخدم قبعة أو مظلة للحماية من أشعة الشمس.

حافظ على برودة جسمك بشرب الماء على فترات منتظمة.

الحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ويفضل أن تكون قطنية.

استخدام أغطية قطنية للسرير.

ينصح باصطحاب زجاجة مياه معك دومًا في حالة الخروج من المنزل.

احمل قطعة قماش مبللة وضعها على رقبتك في حال تواجدك بالخارج.

ومن جانبها وجهت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن»، بعض النصائح للتعامل مع الموجة الحارة، وهي كالتالي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

متابعة النشرات الجوية بصفة يومية.

كما وجه الدكتور أمجد الحداد، عضو جمعية الحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح للتعامل مع الموجة الحارة، يمكن تناولها على النحو التالي: