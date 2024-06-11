«الأرصاد»: طقس مشمس وشديد الحرارة على محافظات الصعيد.. والعظمى 43 درجة

بعد انخفاض مؤقت في درجات الحرارة شهدته أمس محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، عادت قيم الحرارة العظمي لترتفع نحو 4 درجات في طقس اليوم الثلاثاء مع بداية الموجة الحارة الجديدة كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية.

طقس مشمس وشديد الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر لها، أنَّ محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، أن اليوم يشهد طقس شديد الحرارة، يستمر لمدة 10 أيام متواصلة وحتى نهاية الأسبوع المقبل، كما يسود طقس مشمس على مدار ساعات النهار، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 39 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 40 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 42 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 43 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 43 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 43 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم

شرم الشيخ: العظمى 41 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 40 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 40 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.