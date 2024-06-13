قبل يومين من العيد.. مفاجأة سارة في سعر كيلو اللحم البقري قائم بالأسواق

قبل يومين فقط من عيد الأضحى المبارك، أعلنت شعبة القصابين تراجع سعر كيلو اللحم البقري قائم بقيمة 5 جنيهات للكيلو، إذ سجل نحو 165 جنيهًا للذكور و155 جنيهًا للإناث، اليوم، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، حيث كانت 170 جنيهًا للذكور و160 جنيهًا للإناث.

ووفق شعبة القصابين، جاء تراجع سعر كيلو اللحم البقري قائم بسبب كثرة المعروض من العجول في أسواق الماشية ومزارع الماشية أيضًا.

أسعار الأضاحي 2024

تستعرض الوطن أسعار الأضاحي 2024 اليوم الخميس 13-6-2024 في أسواق الماشية، بحسب شعبة القصابين وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن قائم 120 جنيهًا

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ160 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ150 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 200 جنيهًا.

- سعر الخروف يتراوح بين 8 حتى 120 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 170 و215 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.

- وصل سعر السجق المستورد إلى 175 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي

- سجلت أسعار اللحوم البلدي 350 جنيهًا

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 330 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الجملي 300 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم 320 جنيهًا للكيلو.