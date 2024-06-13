تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، معلنة استمرار ضخ اللحوم السودانية الطازجة بكميات تصل إلى 2 طن لكل مجمع، استعدادا لعيد الأضحى 2024، لتلبية احتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، مقارنة بأسعار السوق.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت وزارة التموين، إلى استمرار التخفيضات على أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، وجاءت القائمة كالتالي:

- كيلو اللحم السوداني الطازج، 285 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم والكبدة الطازجة، 285 جنيها.

- كيلو اللحوم البلدي 335 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 335 جنيها.

- كيلو اللحم الضأن البلدي 360 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 220 جنيها.

من أين تستورد وزارة التموين اللحوم؟

قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها، وهي «السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند» إضافة إلى اللحوم البلدية التي يتم ضخها في المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم تغذيتها بالعلف المصري ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا.