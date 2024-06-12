موسم الأضاحي.. سعر خروف العيد والعجول البقري والجاموسي في الأسواق

أعلنت شعبة القصابين عن أسعار الأضاحي اليوم الأربعاء في الأسواق، وسجل سعر خروف العيد قائم 195 جنيهًا للكيلو، بتراجع نحو 5 جنيهات عن أسعار أمس، ويبلغ متوسط وزن الخروف 60 كيلو، ويتراوح سعره من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه حسب الوزن.

كما سجلت اللحوم الحمراء البقري قائم يتراوح ما بين 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو، ويصل متوسط وزن العجل البقري ذات الحجم المتوسط 350 كيلو ويبلغ سعره 60 ألف جنيه، كما أن سعر كيلو اللحوم البلدي يبدأ من 345 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي 2024

تنشر الوطن أسعار الأضاحي 2024 اليوم في أسواق الماشية، بحسب شعبة القصابين، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن قائم 118 جنيهًا، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن للذكور قائم 170 جنيهًا، وبلغت أسعار الخراف قائم نحو 205 جنيه للكيلو.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و215 جنيهًا.

- سعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و220 جنيهًا.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ158 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

وبلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 115 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 150 لـ165 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 245 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 165 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 200 جنيه.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280-340 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 240 جنيهًا.

- وصل سعر السجق المستورد إلى 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي

- تراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و350 جنيهًا بانخفاضات تصل لـ20 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 335 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 حتى 330 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم 370 جنيهًا للكيلو.