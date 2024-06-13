كارثة كادت أن تؤدي لوفاة الأطفال.. سر وصول حرارة طائرة تركية إلى 52 درجة

في رحلة جوية من تركيا إلى ألمانيا، وصلت درجة الحرارة داخل الطائرة إلى 52 درجة مئوية، ما جعل أحد الأطباء يحذر من حدوث كارثة، وعاد قائد الطائرة إلى المطار مرة أخرى.

ركاب الطائرة شعروا بالخوف على سلامتهم، بعد تعطل تكييف الهواء، ووصول درجة الحرارة إلى 52 درجة، ما جعل أحد الأطباء يحذر من وفاة الأطفال، حيث إن انقطاع التكييف جعل الطائرة على المدرج الساخن لمدة ساعة، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

أحد الركاب يروي التفاصيل

دومينيك يانسن، أحد ركاب الطائرة، الذي كان مسافرا رفقة عائلته، قالت في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، إنهم فور ركوب الطائرة لاحظوا ارتفاع درجة الحرارة، وكان معه زوجته «نانسي» وطفلهما البالغ 5 أشهر.

يؤكد «دومينيك» أن صراخ الأطفال ارتفع كثيرا بسبب درجة الحرارة، والأمور ازدادت سوءا مع مرور الوقت، خاصة أن المياه باتت تنفد من الجميع، وانتشرت حالة من الذعر بين الركاب.

طبيب يحذر من كارثة

الطبيب التركي الموجود على الطائرة، قال إن الأطفال لن ينجو أحد منهم، إذا أقلعت الرحلة، ما جعل الطيار يعود إلى صالة المطار، لكن الأمور لم تتحسن، فشركة الطيران لم تقدم أي مساعدة لحل المشكلة.

بيان شركة الطيران

شركة الطيران أصدرت بيانا تتحدث فيه عن الواقعة، موضحين أن سلامة ورفاهية الركاب هم الأولوية القصوى، ووعدوا بالعمل مع السلطات المختصة لمنع تكرار تلك الكارثة مرة أخرى.