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نادي زد يعلن انضمام ثنائي «كابيتانو مصر» إلى صفوفه

كتب:

أحمد العانوسي
09:22 م | الخميس 13 يونيو 2024
نادي زد

نادي زد

أعلن نادى «ZFC»، انضمام ثنائي «كابيتانو مصر» إلى صفوفه، بعدما لفتت المواهب الكروية التي أفرزها البرنامج الأنظار خلال الموسمين الماضيين.

ونجح زد في ضم ثنائي «كابيتانو مصر»، وهما الظهير الأيسر محمد هاني، والمهاجم أحمد أشرف المتوج بلقب النسخة الثانية من البرنامج. 

نبذة عن نادي زد

نادي زد لكرة القدم المعروف سابقًا باسم «إف سي مصر»، نادي كرة قدم مصري مقره في الجيزة، مصر، يلعب حاليًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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بقلم أحمد العانوسي