حزب الحركة الوطنية يفتتح 3 مقرات جديدة في الشرقية 

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وعلينا الإدراك والفهم لطبيعة ومتطلبات وأولويات المرحلة المقبلة، فمصر دولة قوية رغم كل الظروف والتحديات، ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية والتعمير.

فتح مقرات جديدة

جاء ذلك بكلمته خلال مؤتمر جماهيري، في أثناء افتتاح 3 مقرات جديدة للحزب في الشرقية بحضور الأمين العام للحزب بالشرقية اللواء السيد تسالي.

وعقد الحزب مؤتمرا شعبيا بحضور قيادات الأمانة العامة ونواب رئيس الحزب، وحشد كبير من القيادات الشعبية وكوادر الأمانة المركزية والوحدات القاعدية.

وتابع اللواء رؤوف قائلاً: أدعوا الله أن يوفق مصر الحبيبة وجيشها وقيادتها السياسية في كل ما يبذلونه من جهود وطنية تحمي بلدنا وأمنها واستقرارها في ظل محيط إقليمي ملتهب، تحيط به المخاطر من جميع الجهات، مطالبا بمواصلة العمل الوطني الخالص والمجرد من أي مصالح أو أهواء ضيقة.

الحركة الوطنية المصرية

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في كلمته: أود أن أتوجه بالتهنئة لكل قيادات وأعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية، والحضور وكل شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، ومن حسن الطالع أن تتزامن احتفالات الحركة الوطنية المصرية في الشرقية بافتتاح مقرات جديدة للحزب.