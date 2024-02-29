الحركة الوطنية: الدولة المصرية تولي دعما واهتماما غير مسبوق لذوي الهمم

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حملت مشاعر إنسانية عديدة، استهدفت مساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري.

إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة

وأضاف أن احتفالية قادرون باختلاف تمثل تتويجا لتوجيهات الرئيس الدائمة برعاية ودمج ذوي الهمم في المجتمع بعد إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة بهم، خاصة أن عهد الرئيس السيسي شهد لأول مرة كل هذه الحقوق لفئة ذوي الهمم في ظل حرص الرئيس على حضور احتفالية قادرون باختلاف كل عام، وهناك زيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية.

تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصة علي رعاية ذوي الهمم، ومن أبرز أشكال اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة هو إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، وإعلان الرئيس السيسى اليوم تخصيص 10 مليارات جنيه دعما لهم، موضحا أن إقامة مثل هذا الحفل بصورة سنوية وحرص الرئيس على حضوره يؤكد أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار حق المواطنة لكل المصريين.

وأشار «مجدي»، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق ليس فقط للحفاظ على حقوق ذوي الهمم، ولكن أيضا وضع سبل علمية لتأهيلهم صحيا وتعليميا ومجتمعيا ودمجهم في المجتمع، وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية لتحقيق الدمج والشمولية من كل المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.