كهربائي سيارات يعيد مليون جنيه لصاحبها: «عمري ما أقبل الحرام»

في الساعات الأولى من صباح كل يوم، يستيقظ مبكرا ليتناول وجبة الإفطار، ويهم للخروج إلى ورشته التي يقضي فيها طوال ساعات النهار، ساعيا للحصول على قوت يومه، مقابل تصليح كهرباء السيارات، حتى تعرض إبراهيم اللمبي، لموقف كاد أن يجعله «مليونيرا» في ظرف ثوانٍ قليلة.

منذ عدة أيام، كان «إبراهيم» يعمل داخل ورشته الموجودة بمحافظة كفر الشيخ، منشغلا بتصليح إحدى السيارات، حتى فوجئ بأحد الأشخاص قادما بسيارة بها مشكلة أخرى، وتركها صاحبها حتى يتم تصليح السيارة.

«إبراهيم» يحكي تفاصيل الموقف

يروي «إبراهيم» لـ«الوطن»، أنه بدأ بتفريغ محتويات السيارة، من أجل البدء في تصليحها، حتى فوجئ بشيء جعله يشعر بالذهول، إذ رأى «كرتونة» ورقية تحتوي على رزم كثيرة من الأموال، ما جعله يتواصل مع صاحب السيارة، قبل أن يفعل شيئًا.

إبراهيم: أنا عملت الصح

«لما لقيت الفلوس في العربية على طول كلمت صاحبها، وقلت له إن في فلوس كتيرة، وفعلاً رجع على طول علشان ياخدها»، هكذا وصف «إبراهيم» ما حدث، مؤكدًا أن صاحب السيارة عاد على الفور ليأخذ أمواله، التي عرف أنها مليون جنيه، وكانت ثمن بيع سيارة أخرى، مضيفًا: «عرض عليا فلوس لكن أنا رفضت، مش عايز آخد حاجة مش من حقي، وأنا عملت الصح، ليه أبص لحاجة غيري، الحمد لله عندي خير كتير، وحتى لو اللي قدامي ألماظ عمري ما هاخدها».

صديق «إبراهيم» ينشر قصته عبر مواقع التواصل

صديق «إبراهيم» كان بجانبه حين حدثت تلك التفاصيل، ونشر صورته بجانب الأموال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ليحتفي به جميع من عرف قصته، نظرًا لأمانته الكبيرة ونجاحه في الاختبار الإلهي، وفقا لما أكده أحمد رمزي صديق الشاب، خلال حديثه مع «الوطن».